«Привить до 1 ноября»: вирус гриппа пробудился в Волгоградской области

Общество 25.09.2021 13:37
0
25.09.2021 13:37
До 1 ноября провести вакцинирование всех категорий жителей от гриппа поручил сегодня губернатор Волгоградской области. Как сообщили в администрации региона, такую задачу Андрей Бочаров озвучил в ходе рабочей поездки в Волгоградскую областную клиническую больницу № 1.
«К сожалению, в этом году мы начали фиксировать подъём заболеваемости вирусными инфекциями слишком рано: ещё в августе появились первые случаи гриппа, — отметил глава региона. — На это накладывается ещё и COVID-19: мы ожидаем традиционного роста в осенне-зимний период. В этой ситуации крайне важно в максимально короткие сроки — до 1 ноября — провести вакцинирование всех категорий жителей от гриппа. Это позволит снизить число случаев наложения одной инфекции на другую, сосредоточить максимум усилий на борьбу с коронавирусом».
Накануне в своем интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что первые случаи гриппа в стране были зафиксированы ещё в конце июля. «Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в России, гриппа А в июле, в августе, групповая заболеваемость в августе и в разных субъектах РФ. То есть нельзя сказать, что где-то была локальная ситуация, ее оккупировали и все. В разных субъектах, в Сибири, в средней полосе, на юге России грипп уже встречался в августе и встречается сейчас», - сказала Попова. Отметим, что в прошлом осенне-зимнем сезоне вирусу гриппа в Волгоградской области не регистрировались.
В областной клинической больнице №1 губернатор проинспектировал организацию работы профильной службы медучреждения, которое продолжает модернизацию и дооснащение, и, как и в 2020 году, сделал прививку от гриппа.
На сегодняшний день в волгоградском регионе защиту от гриппа получили 181,4 тысячи жителей. Всего в рамках добровольной иммунизации планируется привить от гриппа не менее 60% населения. Прививочные кабинеты работают во всех учреждения амбулаторно-поликлинической сети. Продолжается иммунизация и от COVID-19: участниками кампании стали свыше 858 тысячи человек, из них 809 тысяч закончили вакцинацию.
Реклама
Жители «голого» дома в Волгограде кричат о помощи25.09.2021 17:54
Общество 25.09.2021 17:54
Под Волгоградом старый мост через Ахтубу закрыли для частного транспорта25.09.2021 12:34
Общество 25.09.2021 12:34
Российские ученые изучают в Волгограде стоянку неандертальцев25.09.2021 09:26
Общество 25.09.2021 09:26
Митрополит Герман станет Почетным гражданином Волгоградской области24.09.2021 20:02
Общество 24.09.2021 20:02
Кладбищенские войны с новой силой накрыли Волгоград24.09.2021 18:14
Общество 24.09.2021 18:14
В маршрутках «Волжский-Волгоград» резко поднимают цены на проезд24.09.2021 17:05
Общество 24.09.2021 17:05
Бешеный домашний кот искусал ребенка в селе под Волгоградом24.09.2021 16:28
Общество 24.09.2021 16:28
В Волгограде эвакуировали режимный корпус СИЗО-124.09.2021 16:16
Общество 24.09.2021 16:16
В Волгоградской области ослабляют коронавирусные ограничения24.09.2021 14:29
Общество 24.09.2021 14:29
Чудотворную икону привезут в Волгоград из Украины24.09.2021 14:02
Общество 24.09.2021 14:02
Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питания24.09.2021 13:41
Общество 24.09.2021 13:41
Волгоградская подземка отбивается от предписания УФАС24.09.2021 13:02
Общество 24.09.2021 13:02
Волгоградский губернатор пообещал жителям Старой Полтавки резервный источник воды24.09.2021 12:22
Общество 24.09.2021 12:22
На территории МБУ в Волгограде нашли чуму у собак24.09.2021 12:16
Общество 24.09.2021 12:16
Под Волгоградом закроют железнодорожный переезд на три часа24.09.2021 11:41
Общество 24.09.2021 11:41
Реклама