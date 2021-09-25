«Привить до 1 ноября»: вирус гриппа пробудился в Волгоградской области





До 1 ноября провести вакцинирование всех категорий жителей от гриппа поручил сегодня губернатор Волгоградской области. Как сообщили в администрации региона, такую задачу Андрей Бочаров озвучил в ходе рабочей поездки в Волгоградскую областную клиническую больницу № 1.

«К сожалению, в этом году мы начали фиксировать подъём заболеваемости вирусными инфекциями слишком рано: ещё в августе появились первые случаи гриппа, — отметил глава региона. — На это накладывается ещё и COVID-19: мы ожидаем традиционного роста в осенне-зимний период. В этой ситуации крайне важно в максимально короткие сроки — до 1 ноября — провести вакцинирование всех категорий жителей от гриппа. Это позволит снизить число случаев наложения одной инфекции на другую, сосредоточить максимум усилий на борьбу с коронавирусом».

Накануне в своем интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что первые случаи гриппа в стране были зафиксированы ещё в конце июля. «Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в России, гриппа А в июле, в августе, групповая заболеваемость в августе и в разных субъектах РФ. То есть нельзя сказать, что где-то была локальная ситуация, ее оккупировали и все. В разных субъектах, в Сибири, в средней полосе, на юге России грипп уже встречался в августе и встречается сейчас», - сказала Попова. Отметим, что в прошлом осенне-зимнем сезоне вирусу гриппа в Волгоградской области не регистрировались.

В областной клинической больнице №1 губернатор проинспектировал организацию работы профильной службы медучреждения, которое продолжает модернизацию и дооснащение, и, как и в 2020 году, сделал прививку от гриппа.



