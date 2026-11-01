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Спорт

Волгоградка Серафима Фокина завоевала первое золото российской сборной в Дакаре

Спорт 01.11.2026 21:00
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01.11.2026 21:00




Волгоградская пловчиха Серафима Фокина стала первой российской победительницей IV юношеских летних Олимпийских игр, проходящих в Дакаре. Она выиграла стометровку баттерфляем, опередив основных оппоненток из Индонезии. 

Результат волгоградки - 59,81 секунды. К слову, для сборной России это первая золотая медаль с национальным флагом на соревнованиях под эгидой МОК за 2475 дней - со времен победы хоккеистов на зимних Играх-2020 в Лозанне.  

Напомним, именно Серафиме было доверено накануне на открытии юношеских Олимпийских игр стать знаменосцем российской сборной. 

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