









Волгоградская пловчиха Серафима Фокина стала первой российской победительницей IV юношеских летних Олимпийских игр, проходящих в Дакаре. Она выиграла стометровку баттерфляем, опередив основных оппоненток из Индонезии.

Результат волгоградки - 59,81 секунды. К слову, для сборной России это первая золотая медаль с национальным флагом на соревнованиях под эгидой МОК за 2475 дней - со времен победы хоккеистов на зимних Играх-2020 в Лозанне.

Напомним, именно Серафиме было доверено накануне на открытии юношеских Олимпийских игр стать знаменосцем российской сборной.



