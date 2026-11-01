



В Волгоградской области 1 ноября в 22:43 региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) выпустила экстренное сообщение для жителей региона в связи с угрозой атаки ВСУ с применением беспилотников.

На всей территории региона объявлен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим жителям предписано незамедлительно предпринять следующие действия:

Занять безопасное место. Необходимо зайти в квартиру или дом, плотно закрыв за собой двери. Выбрать правильную комнату.

Следует переместиться в помещение, не имеющее окон. В качестве укрытия рекомендуется использовать санузел, коридор без окон или кладовку. Правильно расположиться.

Категорически запрещено подходить к окнам, а также пользоваться лифтами во время объявления опасности.

Находиться в безопасном месте необходимо до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

Для связи с экстренными службами следует использовать единый номер 112.

Жителей просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и внимательно следить за сообщениями официальных каналов РСЧС и органов власти региона.

Напомним, что ты Волгоградской области действует запрет на фото- и видеосъемку вражеских БпЛА и последствий их применения и ликвидации.

По данным мониторинговых каналов, беспилотники ВСУ зафиксированы в Урюпинском и Новониколаевском районах Волгоградской области.