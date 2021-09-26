Суточная смертность от COVID побила все рекорды в Волгоградской области

Здравоохранение 26.09.2021 13:11
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26.09.2021 13:11
За сутки от коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончались 19 человек. Такие данные приводит сегодня федеральный оперативный штаб. За время пандемии в волгоградском регионе такое количество смертей за сутки регистрируется впервые. Всего от этой инфекции погибли 2704 жителя.
Отмечен и рост суточного показателя заболеваемости COVID-19. Этот диагноз подтвержден у 344 человек – больше, чем днем ранее.
Общее число официально подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Волгоградской области приближается к 91 тысячи.
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