









Свыше 197 миллионов рублей, по данным следствия, были похищены в ходе реализации контракта по ликвидации свалки вблизи Камышина в Волгоградской области. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", сообщили сегодня в УФСБ России по Волгоградской области.

Установлено, что ГКУ Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства" заключен государственный контракт на общую сумму более 455 млн рублей с коммерческой организацией ООО "ГринЛайт". В соответствии с условиями контракта, генеральный подрядчик обязался осуществить работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления на земельном участке, расположенном на северо-западе от Камышина Волгоградской области.

Отмечается, что по мере исполнения контракта руководителями ГКУ ВО "ДВС" и коммерческой организацией подписаны 19 актов выполненных работ, на основании которых работы были оплачены в полном объеме. Однако фактически, как считает следствие, коммерческая организация уклонилась от выполнения части предусмотренных техническим заданием работ, предоставив акты, содержащие заведомо ложные сведения, чем ввела в

заблуждение заказчика. Ликвидаторы свалки необоснованно получили оплату в сумме свыше 197 млн рублей, совершив хищение денежных средств федерального и областного бюджета в особо крупном размере.





По данному факту следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере).

Как ранее сообщало информагентство, подрядчик ООО "ГринЛайт" уже фигурирует в уголовном деле о хищениях бюджетных средств в ходе ликвидации 18 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. В настоящее время под арестом находятся заказчик работ - директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Еще один фигурант уголовного дела волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован по решению Центрального районного суда Волгограда. В июле текущего года его задержали и этапировали в Волгоград для проведения следственных действий. В превышении должностных полномочий обвиняется и бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов. Экс-чиновник находился в СИЗО, но в конце августа его освободили из-под стражи.



