Борьба с коррупцией

УФСБ раскрыло подробности дела о хищении денег нацпроекта «Экология» в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 23.09.2021 16:13
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23.09.2021 16:13




Свыше 197 миллионов рублей, по данным следствия, были похищены в ходе реализации контракта по ликвидации свалки вблизи Камышина в Волгоградской области. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", сообщили сегодня в УФСБ России по Волгоградской области.
Факт хищения бюджетных средств, выделенных на исполнение регионального проекта "Чистая страна" в рамках нацпроекта "Экология", был выявлен в ходе проведения оперативных и надзорных мероприятий силовиков региона.
Установлено, что ГКУ Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства" заключен государственный контракт на общую сумму более 455 млн рублей с коммерческой организацией ООО "ГринЛайт". В соответствии с условиями контракта, генеральный подрядчик обязался осуществить работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления на земельном участке, расположенном на северо-западе от Камышина Волгоградской области.
Отмечается, что по мере исполнения контракта руководителями ГКУ ВО "ДВС" и коммерческой организацией подписаны 19 актов выполненных работ, на основании которых работы были оплачены в полном объеме. Однако фактически, как считает следствие, коммерческая организация уклонилась от выполнения части предусмотренных техническим заданием работ, предоставив акты, содержащие заведомо ложные сведения, чем ввела в
заблуждение заказчика. Ликвидаторы свалки необоснованно получили оплату в сумме свыше 197 млн рублей, совершив хищение денежных средств федерального и областного бюджета в особо крупном размере.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере).
Как ранее сообщало информагентство, подрядчик ООО "ГринЛайт" уже фигурирует в уголовном деле о хищениях бюджетных средств в ходе ликвидации 18 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. В настоящее время под арестом находятся заказчик работ - директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Еще один фигурант уголовного дела волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован по решению Центрального районного суда Волгограда. В июле текущего года его задержали и этапировали в Волгоград для проведения следственных действий. В превышении должностных полномочий обвиняется и бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов. Экс-чиновник находился в СИЗО, но в конце августа его освободили из-под стражи. 

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