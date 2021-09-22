Борьба с коррупцией

Ликвидация свалки у Камышина Волгоградской области обернулась уголовным делом

Борьба с коррупцией 22.09.2021 17:50
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22.09.2021 17:50


Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при ликвидации свалки вблизи Камышина возбуждено в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Николай Костенко, по материалам проверки природоохранной прокуратуры уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ по Волгоградской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере).
Проверка соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств на природоохранные мероприятия в рамках национального проекта "Экология" проводилась совместно с УФСБ по Волгоградской области, Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям. 
Установлено, что в целях реализации проекта "Чистая страна" между ООО "ГринЛайт" и ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" заключен государственный контракт на выполнение работ  по  ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления вблизи города Камышина на сумму более 455 млн рублей.
Должностные лица общества с ограниченной ответственностью зная, что работы в полном объеме не проведены, представили документы об исполнении контракта, на основании которых он был оплачен.
Напомним, что ООО "ГринЛайт" уже фигурирует в уголовном деле  о хищениях в ходе ликвидации 18 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. В настоящее время под арестом находятся заказчик работ - директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Еще один фигурант уголовного дела волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован по решению Центрального районного суда Волгограда. В июле текущего года его задержали и этапировали в Волгоград для проведения следственных действий. В конце августа из-под стражи был освобожден бывший председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов, который обвиняется в превышении должностных полномочий. 
На фото администрации Волгоградской области - ликвидируемая свалка у Камышина

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