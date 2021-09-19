Члены УИК в Волгограде пожаловались на заболевших наблюдателей от СРЗП

Выборы 19.09.2021 15:48
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19.09.2021 15:48
Избирательные комиссии в различных районах Волгограда сообщили в облизбирком о заболевших членах УИК с правом совещательного голоса, назначенных «Справедливой Россией – За правду!» или кандидатом Дмитрием Калашниковым. Они находились в помещениях для голосования с признаками ОРВИ, сообщили в ИКВО. По предписаниям Роспотребнадзора к ним вызвали медицинских работников, которые принимают решение о самоизоляции наблюдателей.
Напомним, накануне член ТИК по Кировскому району от партии «Родина» Никита Ярыгин подал заявления в полицию и Роспотребнадзор из-за наблюдателя от СРЗП Татьяны Коробковой с признаками COVID-19. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтвердило, что находившаяся на избирательном участке №506 наблюдатель заражена коронавирусом. Член УИК с правом совещательного голоса покинула избирательный участок, в помещениях провели полную дезинфекцию.
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