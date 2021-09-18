



Член ТИК по Кировскому району Волгограда с правом совещательного голоса Никита Ярыгин подал заявление в правоохранительные органы из-за заболевшего наблюдателя, назначенного кандидатом-справедливороссом Дмитрием Калашниковым. В пятницу и субботу член УИК №506 с правом совещательного голоса Татьяна Коробкова находилась на участке с симптомами коронавируса. По данным собственного источника ИА «Высота 102», у наблюдателя подтвержден COVID-19.

Жалобу на температурящую Татьяну Коробкову в Кировский ТИК подали двое членов УИК и еще один член территориальной комиссии с требованием разобраться в ситуации и пресечь пребывание заболевшей на участке. Как стало известно информагентству, в участковой комиссии выявлен еще один наблюдатель с симптомами коронавируса, назначенный Дмитрием Калашниковым. В настоящее время решается вопрос о тестировании всех членов УИК №506 на COVID-19.