Расследования 19.09.2021 12:41
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19.09.2021 12:41
Волгоградец Артем Штанников опасается, что именно его сделают виновником ДТП, которое случилось накануне в Дзержинском районе, с участием автомобиля, которым управлял человек, похожий на заместителя главы администрации Дзержинского района Александра Варламова. «Вчера я на своей машине «Ауди 80» ехал по ул. Исторической и в районе здания областной прокуратуры прямо передо мной вылетел «Kia Sportage». Он пересек сплошную полосу. Я затормозил, но столкновения избежать не удалось. Когда я подбежал к водителю, стал трясти, чтобы привести в чувство, думал, что он без сознания. Глаза у него были как стеклянные. Крови у него никакой не было, но на лобовом стекле были следы удара. Видимо, он ударился головой. Потом он вышел из машины, сказал, что он виноват. И стал кому-то звонить. Приехала скорая помощь, сотрудники ГИБДД», - рассказывает Артем.
По словам волгоградца, однако потом стали происходить странные вещи. «Сотрудники ГИБДД отказались проводить медосвидетельствование водителя кроссовера. Хотя состояние его было подозрительным. К тому же он вдруг заявил, что я его избил! Тут же вернулась уехавшая скорая, он туда зашел и его увезли. Как потом выяснилось, его повезли в больницу №25 якобы для снятия побоев. Перед этим на место ДТП приехали еще трое полицейских начальников. Они даже осмотрели мои руки, пытаясь найти какие-то ссадины или следы после того, как Варламов обвинил меня в избиении. Но на руках у меня не было никаких ссадин да и быть не могло. Ведь я его пальцем не трогал. У меня есть свидетели, кто может это подтвердить. Да и на фото видно, как он стоит, в целости и сохранности, с кем-то разговаривает по телефону», - вспоминает события вчерашнего вечера Артем.
«Я переживаю, что виновником этого ДТП сделают меня. Во вторник пойду в ГИБДД, посмотрим, что мне хотят предъявить. Я, конечно, возмущен произошедшим. Мне непонятно, почему виновника ДТП не проверили на состояние опьянения? У нас что, есть неприкосновенные, в отношении которых не действуют законы?», - недоумевает Артем.
Напомним, заместитель главы администрации Дзержинского района Александр Варламов недавно уже попал в скандал со своим коллегой Сергеем Блошкиным, когда засветился в сносе парковки волгоградского предпринимателя Виталия Кирдяшова. Несмотря на то, что прокуратура нашла нарушения в действиях чиновниках и внесла представление по этому поводу, уничтожение примыкания рядом с магазином волгоградца продолжилось.
Корреспондент ИА "Высота 102" пытался дозвониться до непосредственного начальника Александра Варламова, главы Дзержинского района Сергея Тация, однако чиновник сбрасывал звонки. В ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что прокомментируют ситуацию после окончания проверки.
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