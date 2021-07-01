Общество

В Волгограде чиновники райадминистрации нагрянули с экскаватором в магазин автозапчастей

Общество 01.07.2021 16:50
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01.07.2021 16:50




Спецтехника разрушила обустроенную парковку возле гаража-склада  индивидуального предпринимателя Виталия Кирдяшова. Как рассказал ИА "Высота 102" волгоградец, накануне к зданию на ул. Землячки, 47а, где располагается ГСК "Вельд-гараж", подъехал экскаватор, который стал крушить бордюр и вспахивать асфальт.  «У меня на глазах спецтехника  начала  сносить парковку, которая прилегает к моему магазину запчастей», - пояснил шокированный мужчина.  Камера видеонаблюдения зафиксировала, как перед началом работы спецтехники к складу подъехала машина, из которой вышли двое мужчин,  похожих на заместителей главы администрации Дзержинского района Сергея Блошкина и Александра Варламова.  


На вопрос о причине сноса прибывшие чиновники, по словам предпринимателя,  ответили, что проводится благоустройство района, но разрешение на снос и план работ владельцу магазина сразу не показали.   Как позже удалось выяснить Виталию Кирдяшову, демонтаж проводился по распоряжению администрации Дзержинского района, комиссия которой признала  обустроенную территорию около склада объектом самовольного строительства. Однако, как утверждает предприниматель, согласно распоряжению  должны были убрать только бордюр, но  вместе с ним была разрушена вся парковка. 
Виталий утверждает, что у него имеются все разрешительные документы от мэрии на строительство возведенного парковочного кармана, которые он и предоставил редакции.  
Однако в  пресс-служба мэрии Волгограда пояснили, что снос проводился на законных основаниях. "На прилегающей к  ГСК «Вельд-гараж» территории располагается огороженный подъезд к магазину. Нестационарный объект размещён  на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности,  без разрешительной документации. Для законного размещения нестационарного объекта достаточно заключить договор на аренду или приобретение земельного участка, однако данный земельный участок гражданин не взял в аренду и не  приобрел в собственность", - говорится в комментарии. 
Впрочем, предприниматель категорически не согласен с такой трактовкой произошедших событий. Он уже написал заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку  законности распоряжения администрации Дзержинского района. 

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