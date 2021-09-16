Волжский почти в два раза обогнал Волгоград по заболеваемости коронавирусом

Здравоохранение 16.09.2021 13:42
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16.09.2021 13:42
Заболеваемость коронавирусом в Волжском почти в два раза выше, чем в Волгограде. Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки в городе-спутнике COVID-19 был выявлен у 138 человек, тогда как в Волгограде эту инфекцию подтвердили у 72 жителей. Примечательно, что такая тенденция прослеживается третьи сутки подряд, когда Волжский обгоняет областной центр по суточной заболеваемости коронавирусом.
Всего в регионе выявлено 342 новых случаев заражения за сутки, скончались 17 жителей. Сегодня в списке погибших от вируса числится 2541 человек.
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