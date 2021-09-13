









Возбуждено уголовное дело после столкновения двух судов в Волгоградской области, которое произошло 1 сентября текущего года на Волго-Донском судоходном канале. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба).

По данным следствия, из-за нарушения правил плавания судов по внутренним водным путям оба судна получили значительные механические и технические повреждения и были направлены для производства ремонтно-восстановительных работ, стоимость которых превысила 2,3 миллиона рублей.





Как ранее сообщалось, инцидент произошел вечером 1 сентября на 2664 км Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. В районе шлюза №11 в Калачевском районе правыми бортами столкнулись судна "Альфа Гермес" и "Ростов Великий". Следователи произвели осмотр места происшествия, теплоходов, допросили капитанов судов, членов экипажа, организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.



