Расследования 13.09.2021 16:10
0
13.09.2021 16:10
Возбуждено уголовное дело после столкновения двух судов в Волгоградской области, которое произошло 1 сентября текущего года на Волго-Донском судоходном канале. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба).
По данным следствия, из-за нарушения правил плавания судов по внутренним водным путям оба судна получили значительные механические и технические повреждения и были направлены для производства ремонтно-восстановительных работ, стоимость которых превысила 2,3 миллиона рублей.
Как ранее сообщалось, инцидент произошел вечером 1 сентября на 2664 км Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. В районе шлюза №11 в Калачевском районе правыми бортами столкнулись судна "Альфа Гермес" и "Ростов Великий". Следователи произвели осмотр места происшествия, теплоходов, допросили капитанов судов, членов экипажа, организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
Реклама
Рецидивиста осудили за расправу над рыбаками в Волгоградской области13.09.2021 16:27
Расследования 13.09.2021 16:27
Житель Волгоградской области попал под статью после поездки на служебном авто за арбузами13.09.2021 13:56
Расследования 13.09.2021 13:56
Глава СК России просит возбудить дело против бывшего волгоградского судьи12.09.2021 13:07
Расследования 12.09.2021 13:07
Выросло число жертв трагедии на заводе в Волгоградской области11.09.2021 15:46
Расследования 11.09.2021 15:46
Полного мужчину в синей футболке разыскивают за кражу кошелька под Волгоградом10.09.2021 17:07
Расследования 10.09.2021 17:07
Москвичи-разбойники взяты под стражу в Волгограде09.09.2021 17:26
Расследования 09.09.2021 17:26
В Волжском отправили в колонию организатора финансовой пирамиды за обман 195 человек09.09.2021 16:25
Расследования 09.09.2021 16:25
В Волгограде арестовали подозреваемого в избиении диджея-иностранца09.09.2021 16:15
Расследования 09.09.2021 16:15
В Волгограде началось рассмотрение дела о взрыве на заправке09.09.2021 12:22
Расследования 09.09.2021 12:22
«Мчался со скоростью 178 км»: житель Самары ответит в суде за гибель своей жены в ДТП под Волгоградом09.09.2021 12:09
Расследования 09.09.2021 12:09
Гражданина РФ и США признали невменяемым после нападения на полицейского под Волгоградом09.09.2021 11:47
Расследования 09.09.2021 11:47
Водителя Lexus задержали за езду по тротуару на Аллее Героев в Волгограде (ВИДЕО)08.09.2021 16:45
Расследования 08.09.2021 16:45
Организатора нелегального игрового клуба в Волжском отправили в колонию08.09.2021 12:48
Расследования 08.09.2021 12:48
Подозреваемого в избиении диджея в Волгограде задержали в Астрахани07.09.2021 17:35
Расследования 07.09.2021 17:35
Завершено расследование дела о гибели на свидании 17-летней девушки в Волгоградской области07.09.2021 16:38
Расследования 07.09.2021 16:38
Реклама