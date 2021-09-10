Спорт 10.09.2021 20:00
0
10.09.2021 20:00
Роспотребнадзор разрешил пропустить на завтрашний матч «Ротора» и «Акрона» 3 тысячи привитых болельщиков вместо 500. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе, квоту увеличили при условии соблюдения всех санитарных норм зрителями. Болельщики должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, но главное – иметь сертификат о вакцинации от коронавируса с QR-кодом или справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев с таким же кодом. Несовершеннолетние могут посетить игру по билету при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.
Ранее, напомним, в клубе сообщили, что на стадион смогут пройти только 500 привитых болельщиков. Это вызвало негодование поклонников волгоградской команды.
Реклама
Только по QR-коду: на матч волгоградского «Ротора» с «Акроном» пустят 500 вакцинированных болельщиков10.09.2021 16:52
Спорт 10.09.2021 16:52
Руководитель волгоградской академии «Ротор» на год условно отстранен от футбола07.09.2021 10:52
Спорт 07.09.2021 10:52
Волгоградский «Ротор» разгромил одного из лидеров ФНЛ из Оренбурга - 3:005.09.2021 18:59
Спорт 05.09.2021 18:59
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Томью»29.08.2021 15:10
Спорт 29.08.2021 15:10
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в Кубке России в матче с «Кайратом»25.08.2021 18:05
Спорт 25.08.2021 18:05
Болельщики волгоградского «Ротора» заявили о проблемах в команде22.08.2021 13:36
Спорт 22.08.2021 13:36
Волгоградский «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне от «Факела» в Воронеже21.08.2021 20:04
Спорт 21.08.2021 20:04
Сады Придонья поддержали чистокровное коннозаводство20.08.2021 08:56
Спорт 20.08.2021 08:56
«Ротор» сыграл вничью с «Балтикой» на «Волгоград Арене» - 1:114.08.2021 21:06
Спорт 14.08.2021 21:06
Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителей10.08.2021 13:28
Спорт 10.08.2021 13:28
Россия обыграла Индию в товарищеском матче под Волгоградом (ВИДЕО)09.08.2021 17:31
Спорт 09.08.2021 17:31
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в сезоне ФНЛ в матче с «Металлургом»08.08.2021 18:12
Спорт 08.08.2021 18:12
Экс-игроки волгоградского «Динамо» завоевали серебро на Олимпиаде в Токио08.08.2021 12:08
Спорт 08.08.2021 12:08
Волгоградка вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио03.08.2021 17:18
Спорт 03.08.2021 17:18
Волгоградский "Ротор" выстрадал четвертую ничью в ФНЛ в матче с "Волгарем"31.07.2021 22:14
Спорт 31.07.2021 22:14
Реклама