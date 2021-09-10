



Роспотребнадзор разрешил пропустить на завтрашний матч «Ротора» и «Акрона» 3 тысячи привитых болельщиков вместо 500. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе, квоту увеличили при условии соблюдения всех санитарных норм зрителями. Болельщики должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, но главное – иметь сертификат о вакцинации от коронавируса с QR-кодом или справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев с таким же кодом. Несовершеннолетние могут посетить игру по билету при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.

Ранее, напомним, в клубе сообщили, что на стадион смогут пройти только 500 привитых болельщиков. Это вызвало негодование поклонников волгоградской команды.



