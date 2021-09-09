В Волгограде арестовали подозреваемого в избиении диджея-иностранца

Расследования 09.09.2021 16:15
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09.09.2021 16:15
Центральный районный суд Волгограда сегодня вынес решение о заключении под стражу 25-летнего подозреваемого в избиении диджея в ночном клубе на улице Глубокоовражной. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, мера пресечения избрана сроком до 8 ноября текущего года.
По версии следствия, в ночь с 4 на 5 сентября подозреваемый и иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении бара "Gatsby" в Центральном районе Волгограда, действуя из хулиганских побуждений, нанесли несколько ударов в область головы потерпевшему. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемого накануне задержали в Астрахани и доставили в Волгоград, где он ранее находился в гостях.
Иностранец приехал в Волгоград из Мозамбика и учится на 5-м курсе технического университета. В ночь с 4 на 5 сентября он выступал в ночном клубе под псевдонимом DJ Gee. За отказался поставить песню его толкнули, завязалась драка, в ходе которой юношу ударили по голове колбой от кальяна, наполненной водой. Его госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и порезами. Диджей рассказал о случившемся в своем Инстаграме.
После случившегося руководство клуба, где произошел инцидент, объявило о его временном закрытии, все брони, выступления и мероприятия отменены.
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