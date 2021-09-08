Экология

Строителей дороги под Волгоградом оштрафовали за порчу земли военных

Экология 08.09.2021 08:48
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08.09.2021 08:48


Строительная компания оштрафована за причинение вреда окружающей среде при возведении дороги. Сумма ущерба оценивается выше 5 миллионов рублей, рассказали ИА "Высота 102" в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. 
Рабочие фирмы «Визир» (ныне – ООО «Мосты и дороги») при капитальном ремонте дорожного полотна, в том числе по укреплению насыпей на подходах к мосту через Волго-Донской канал сняли плодородный слой почвы на территории в границах поселка Октябрьский Калачевского района, которая находится вблизи расположения двух войсковых частей. Данные работы проводились при отсутствии разрешения на забор грунта с земельных участков, не предусмотренных проектом. Межрегиональным управлением юридическое лицо  привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 000 рублей. В настоящий момент постановление не вступило в законную силу и обжалуется в суде общей юрисдикции.
Кроме того, межрегиональным управлением в настоящее время принимаются меры по взысканию ущерба, причиненного в результате незаконной хозяйственной деятельности юридического лица.

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