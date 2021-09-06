Экономика

Кредитный рейтинг ВТБ Лизинг подтвержден на уровне ruAA-

Экономика 06.09.2021 14:43 Новости компаний
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06.09.2021 14:43 Новости компаний


Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ВТБ Лизинг на уровне ruАА- со стабильным прогнозом. Агентство отметило сильные рыночные позиции компании, прочное финансовое положение, высокий уровень страховой защиты лизингового имущества, адекватную ликвидную позицию и уровень корпоративного управления.
ВТБ Лизинг занимает сильные позиции на российском лизинговом рынке благодаря значительному масштабу бизнеса. Компания специализируется на лизинге железнодорожного, авиационного, автомобильного транспорта и спецтехники. Головной офис ВТБ Лизинг расположен в Москве, компания имеет более 65 региональных подразделений и активно наращивает объемы продаж на территории всей страны.
Чистая прибыль ВТБ Лизинг по итогам первого полугодия 2021 года составила 7,3 млрд руб., что на 10,5% превышает показатель аналогичного периода 2020 года по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО.
За первые шесть месяцев 2021 года ВТБ Лизинг заключил более 17 тысяч новых договоров с клиентами. Объем нового бизнеса составил 67,5 млрд руб., 28,6% которого пришлись на легковые автомобили, 25,4% — на грузовой автотранспорт, 26,1% — на спецтехнику, 14,3% — на железнодорожную технику.
ВТБ Лизинг активно развивает работу в регионах, благодаря чему доля приходящегося на них нового бизнеса в первом полугодии 2021 года выросла до 55,9% против 41,2% по итогам первого полугодия 2020 г.
ВТБ Лизинг имеет высокую стратегическую значимость для группы ВТБ. «Эксперт РА» также отмечает высокую степень операционной интеграции компании и банка ВТБ в части корпоративного управления и риск-менеджмента. С учетом указанного агентство полагает, что единственный акционер заинтересован в долгосрочном развитии бизнеса компании и готов предоставлять ей финансирование в объемах, необходимых для устойчивого развития.
Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень страховой защиты лизингового имущества: доля застрахованного лизингового имущества составила свыше 90%, при этом основной объем договоров страхования приходится на страховые компании с рейтингами кредитоспособности на уровне ruBBB+ и выше от «Эксперт РА». Также отмечается адекватный уровень авансирования сделок.
Ликвидная позиция ВТБ Лизинг оцениваются «Экспертом РА» как адекватная. Управление ликвидностью осуществляется на принципах единого казначейства на уровне банка ВТБ и предполагает наличие лимита фондирования в объемах, необходимых для выполнения стратегических целей, что рассматривается в качестве позитивного фактора.
Среднесрочной стратегией Группы ВТБ Лизинг определено развитие в рамках нынешней модели бизнеса при повышении уровня диджитализации процессов, что, как ожидается, позволит обеспечивать стабильную дивидендную доходность для акционера группы.
«Высокий уровень кредитного рейтинга ВТБ Лизинг подтверждает, что мы успешно прошли сложный период пандемии, когда практически все сегменты российской экономики находились под давлением ограничительный мер. Спрос на наши услуги уже превысил доковидные значения. Сравнивая цифры первого полугодия 2021 и первого полугодия 2019 года, мы видим рост нового бизнеса компании на 13%. В целом после небольшого снижения рынка в прошлом году мы отмечаем, что интерес предприятий к лизингу как эффективному инструменту инвестиций возобновил свой рост. По итогам года мы рассчитываем продемонстрировать серьезный рост всех показателей бизнеса, будем наращивать свою долю на рынке», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

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