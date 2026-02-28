Огурцы в Волгоградской области подешевели на 11,5%

В Волгоградской области впервые с конца прошлого года резко подешевели тепличные огурцы. По данным Волгоградстата, за минувшую неделю стоимость этих овощей снизилась на 11,5% - до 263,1 рубля за килограмм. В середине февраля огурцы стоили около 300 рублей.

Цена помидоров осталась фактически прежней – около 241 рубля за килограмм. Напомним, резкий рост цен на помидоры и огурцы привлек недавно внимание ФАС РФ, которая потребовала от производителей и торговых сетей предоставить данные по ценообразованию на продукцию тепличных хозяйств.

В то же время в регионе продолжился медленный рост на яйца. За неделю они подорожали на 1,2% - до 80 рублей за десяток. Пшено стоит теперь почти на 2% дороже (44,12 рубля за кг). Полукопченая и варено-копченая колбаса подешевела на 1,3% (552 рубля), а картофель подорожал почти на 3%. Средняя стоимость килограмма клубней теперь составляет 48,53 рубля. Также прибавил в цене сахар – на 0,84% (62,56 рубля за кг).



Сметана подешевела на 1,3% (350 рублей за килограмм). Снизилась стоимость яблок – на 2,5%. А лук подорожал почти на 2% - до 41,22 рубля за килограмм.





