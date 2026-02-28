ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплат





От 44 до 163 средних заработных плат потребуется для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупных городах РФ. Разброс - почти в 4 раза. Такие данные опубликовал ЦИАН. В частности, волгоградцам в 2024 году для этого понадобилось бы 72 средние зарплаты, а в 2025 году – 68. В Астрахани этот показатель меньше - 64 средние зарплаты, в Краснодаре и Саратове - 67, а вРостове-на-Дону - 71.



Наиболее доступное жильё – в Новокузнецке, Кемерове, Липецке и Тольятти: для покупки однокомнатной квартиры необходимо накопить 44-54 зарплаты. Самые недоступные квартиры – в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Там для этого понадобится более 100 зарплат. Цена квадратного метра в этих городах в 2-4 раза выше средней зарплаты.

Аналитики делают вывод, что расчетная доступность жилья повысилась, так как квартиры подорожали не так сильно, как выросли зарплаты.

Срок накопления сократился в 27 анализируемых городах из 40. Особенно сильно – в Сочи, Воронеже, Ростове-на-Дону и Казани.



Однако эксперты подчеркивают, что реальная доступность жилья для большинства покупателей определяется не только уровнем цен и доходами, но и размером ипотечной ставки. А по этому критерию ситуация в 2025-2026 годах хуже, чем в предыдущие годы.





