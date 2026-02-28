Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплат

От 44 до 163 средних заработных плат потребуется для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупных городах РФ. Разброс - почти в 4 раза. Такие данные опубликовал ЦИАН. В частности, волгоградцам в 2024 году для этого понадобилось бы 72 средние зарплаты, а в 2025 году – 68. В Астрахани этот показатель меньше - 64 средние зарплаты, в Краснодаре и Саратове - 67, а вРостове-на-Дону - 71.

Наиболее доступное жильё – в Новокузнецке, Кемерове, Липецке и Тольятти: для покупки однокомнатной квартиры необходимо накопить 44-54 зарплаты. Самые недоступные квартиры – в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Там для этого понадобится более 100 зарплат. Цена квадратного метра в этих городах в 2-4 раза выше средней зарплаты. 

Аналитики делают вывод, что расчетная доступность жилья повысилась, так как квартиры подорожали не так сильно, как выросли зарплаты.

Срок накопления сократился в 27 анализируемых городах из 40. Особенно сильно – в Сочи, Воронеже, Ростове-на-Дону и Казани.

Однако эксперты подчеркивают, что реальная доступность жилья для большинства покупателей определяется не только уровнем цен и доходами, но и размером ипотечной ставки. А по этому критерию ситуация в 2025-2026 годах хуже, чем в предыдущие годы.


