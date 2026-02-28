Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливо





В Волгоградской области по итогам прошедшей недели в очередной раз изменились ценники на АЗС. По данным Росстата, АИ-92 стоит уже 62,94 рубля, тогда как по итогам предпоследнего мониторинга было 62,81 рубля.

Цена на АИ-95 выросла до 69,8 рубля против прежней 69,68. Стоимость АИ-98 увеличилась до 90,96 рубля. На прошлой неделе литр этого бензина стоил 90,78.

Также изменились цены на дизтопливо. Теперь литр солярки стоит 74,22 рубля (было 74,16).



Напомним, ранее в ФАС РФ заявили об организации контроля за ценами на дизтопливо в преддверии посевной кампании.







