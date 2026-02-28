Главное

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливо

В Волгоградской области по итогам прошедшей недели в очередной раз изменились ценники на АЗС. По данным Росстата, АИ-92 стоит уже 62,94 рубля, тогда как по итогам предпоследнего мониторинга было 62,81 рубля.

Цена на АИ-95 выросла до 69,8 рубля против прежней 69,68. Стоимость АИ-98 увеличилась до 90,96 рубля. На прошлой неделе литр этого бензина стоил 90,78.
Также изменились цены на дизтопливо. Теперь литр солярки стоит 74,22 рубля (было 74,16).

Напомним, ранее в ФАС РФ заявили об организации контроля за ценами на дизтопливо в преддверии посевной кампании.



