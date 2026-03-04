Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Названы регионы, жители которых активно пользуются Пушкинской картой

ВТБ проанализировал активность пользователей Пушкинской карты в России и определил регионы, где программа пользуется наибольшей популярностью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты анализа, наиболее активно пользуются картой молодые люди в Мордовии. В топе также Кемеровская область и Северная Осетия. Более 50% держателей Пушкинских карт в этих регионах активно совершают покупки в рамках программы. 

Что касается предпочтений пользователей, то они, по наблюдениям аналитиков, остаются низменными: самой востребованной категорией у молодых россиян остается кино, на втором месте – театр.

– Не секрет, что программа «Пушкинская карта» особенно популярна среди молодежи в регионах: они пользуются всеми преимуществами карты для походов в кино, театры и музеи. Мы видим, что ребята из всех регионов России активно оформляют карты и используют их для покупки билетов на тысячи культурных мероприятий, которые становятся ближе и доступнее благодаря программе, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева в свою очередь отметила успех перехода программы в банк-оператор.

– Лидирующим регионом по переоформлению карт стала Чувашская республика, где более 66% молодых людей в возрасте 14-22 лет уже оформили Пушкинские карты. За ней следуют Тамбовская область и Оренбургская область. Наша молодежь показывает высокую вовлеченность: ребята активно ходят на мероприятия сами и со своими друзьями, открывая для себя новые грани культуры. Для нас это главный показатель успеха, – подчеркнула Алексеева. 

К программе «Пушкинская карта» ежегодно присоединяются и новые организации культуры в регионах России – на сегодня их уже более 12 тысяч., а число доступных мероприятий  превышает 55 тыс. по всей стране. Напомним, что с полный список мероприятий, участвующих в программе, представлен на портале «Культура.РФ» и в мобильном приложении «Госуслуги Культура».

Цель программы «Пушкинская карта» – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов).

