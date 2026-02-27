В Волгограде подорожает реклама на щитах и билбордах

Волгоградская гордума в целях пополнения доходной части бюджета пересмотрела формулу расчета платы за наружную рекламу в областном центре. Согласно принятому решению, в ближайшее время плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должна вырасти.

- Согласно принятому документу, изменяется формула расчета размера платы, взимаемой по договору. Начальная (минимальная) цена за право разместить рекламу будет зависеть от срока действия договора. Кроме того, размер платы будет ежегодно индексироваться на величину инфляции, - сообщили в гордуме Волгограда.

В представительном органе пояснили, что принятые изменения обсуждались с участием представителей рекламного бизнеса, представителями бизнес-сообщества, юристами, специалистами КСП и администрации города. Изучались методики, которые установлены в других российских городах, таких как Казань, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Саратов, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск и Новосибирск. В итоге в Волгограде приняли решение об усредненной плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Фото из архива V102.RU

