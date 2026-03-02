Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.  Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили...
Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Жителям Волгоградской области помогут с декларациями и НДФЛ в мобильных офисах ФНС

Экономика 02.03.2026 17:58

В Волгоградской области, начиная с 17 марта, – в период проведения декларационной кампании 2026 года будут работать мобильные офисы приема налогоплательщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФНС России, специалисты инспекций проконсультируют волгоградцев в таких офисах по вопросам уплаты НДФЛ и декларирования доходов за 2025 год, а также получения налоговых вычетов и льгот.

В ближайшее время мобильные офисы пройдут:

  • 17 марта с 11-00 до 14-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Клетского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, станица Клетская, ул. Чистякова, 25,
  • 19 марта с 11-00 до 13-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Суровикинского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Суровикино, мкр. 2-й, 4,
  • 19 марта с 13-30 до 15-30 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Чернышковского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Чернышковский, ул. Советская, 33,
  • 19 марта с 11-00 до 15-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Жирновского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Ломоносова, 62,
  • 20 марта с 09-00 до 11-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» г. Волжский Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 75,
  • 20 марта с 10-00 до 15-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Ольховского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 9,
  • 20 марта с 10-00 до 13-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Центрального района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10.

 В мобильных офисах УФНС волгоградцы смогут проверить наличие задолженности по налогам и при необходимости получить документы на оплату. Кроме того, все желающие получат доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также подробную информацию о функциональных возможностях электронных сервисов ФНС России.

