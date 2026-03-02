



В Волгоградской области, начиная с 17 марта, – в период проведения декларационной кампании 2026 года будут работать мобильные офисы приема налогоплательщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФНС России, специалисты инспекций проконсультируют волгоградцев в таких офисах по вопросам уплаты НДФЛ и декларирования доходов за 2025 год, а также получения налоговых вычетов и льгот.

В ближайшее время мобильные офисы пройдут:

17 марта с 11-00 до 14-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Клетского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, станица Клетская , ул. Чистякова, 25,

, ул. Чистякова, 25, 19 марта с 11-00 до 13-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Суровикинского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Суровикино , мкр. 2-й, 4,

, мкр. 2-й, 4, 19 марта с 13-30 до 15-30 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Чернышковского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Чернышковский , ул. Советская, 33,

, ул. Советская, 33, 19 марта с 11-00 до 15-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Жирновского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Жирновск , ул. Ломоносова, 62,

, ул. Ломоносова, 62, 20 марта с 09-00 до 11-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» г. Волжский Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский , ул. Мира, 75,

, ул. Мира, 75, 20 марта с 10-00 до 15-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Ольховского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, с. Ольховка , ул. Комсомольская, 9,

, ул. Комсомольская, 9, 20 марта с 10-00 до 13-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Центрального района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10.

В мобильных офисах УФНС волгоградцы смогут проверить наличие задолженности по налогам и при необходимости получить документы на оплату. Кроме того, все желающие получат доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также подробную информацию о функциональных возможностях электронных сервисов ФНС России.