Экология

Названа предварительная причина покраснения реки в Волгоградской области

Экология 05.09.2021 16:24
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05.09.2021 16:24


В администрации Новоаннинского района Волгоградской области обратились к жителям с просьбой сообщить любую информацию о происшествии, связанном с покраснением реки Перевозинка. В ходе расследования выяснилось, что вода в реке изменила цвет  ниже по течению моста по ул.Заречная до пересечения с ул.Ленина. Сотрудниками администрации района был  произведен осмотр берегов в районе моста (начало окрашенной зоны), который показал отсутствие следов водных потоков, а также  прокладки труб или иных водопропускных сооружений, через которые краска могла попасть в реку. Также были взяты пробы воды. Подготовлены соответствующие заявления в контролирующие органы.
Предварительно, красящее вещество попало в реку путем вброса в районе моста, сообщили ИА «Высота 102» в администрации района. 
Ранее, напомним, проверку обстоятельств экологического инцидента начал облкомприроды. Река Перевозинка краснеет уже второй раз. Первый раз это случилось в сентябре прошлого года. Образцы взятых проб воды показали превышение по марганцу, однако виновников загрязнения найти не удалось. 
Фото Новоаннинский сегодня ВК.

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