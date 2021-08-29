Спорт

Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Томью»

Спорт 29.08.2021 15:10
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29.08.2021 15:10


«Ротор» разошелся миром с клубом  из Томска в матче 8-ого тура первенства ФНЛ – 1:1. Игра, которую волгоградский клуб провел на выезде, состоялась при полных трибунах, куда пришли болельщики  томской команды и фанаты "Ротора".  А вот волгоградцам поначалу не удалось порадовать своих болельщиков ни результатом, ни качеством игры. 
В первом тайме небольшим игровым преимуществом завладели хозяева поля. Один из самых опасных моментов создали футболисты "Томи"  на 24-ой минуте встречи, пробив с близкого расстояния, но мяч пролетел рядом со штангой ворот "Ротора". В конце первой половины игры томская команда провела ещё одну опасную атаку. Вратарь волгоградцев Игорь Обухов сумел выручить свою команду, переведя мяч на угловой. Однако этот стандарт привёл к нарушению правил в своей штрафной площади со стороны полузащитника "Ротора" Никиты Малярова, после которого главный арбитр матча указал на одиннадцатиметровую отметку. Игрок "Томи" уверенно реализовал пенальти и открыл счёт в поединке. Гости, в свою очередь, за первые 45 минут встречи ни создали ни одного опасного момента у ворот томской команды.
Второй тайм начался с  равной игры со стороны обеих команд. Под конец матча тренерский штаб  провёл несколько замен в составе команды и это принесло свои плоды. Волгоградцы за счёт вышедших на поле  футболистов смогли оказать давление на ворота соперника. На 80-ой минуте полузащитник "Ротора" Игорь Школик после длительной комбинации сумел сравнять счёт в матче и установил окончательный результат - 1:1. Отчаянные попытки гостей забить второй гол и, тем самым, одержать вторую победу в чемпионате,  ни к чему не привели.
Таким образом, "Ротор"  набрал 9 очков и занимает в турнирной таблице 12-ое место из 20-ти позиций.
Фото ФК "Томь" ВК.

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