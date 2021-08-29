Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Томью»

Спорт 29.08.2021 15:10
0
29.08.2021 15:10
«Ротор» разошелся миром с клубом из Томска в матче 8-ого тура первенства ФНЛ – 1:1. Игра, которую волгоградский клуб провел на выезде, состоялась при полных трибунах, куда пришли болельщики томской команды и фанаты "Ротора". А вот волгоградцам поначалу не удалось порадовать своих болельщиков ни результатом, ни качеством игры.
В первом тайме небольшим игровым преимуществом завладели хозяева поля. Один из самых опасных моментов создали футболисты "Томи" на 24-ой минуте встречи, пробив с близкого расстояния, но мяч пролетел рядом со штангой ворот "Ротора". В конце первой половины игры томская команда провела ещё одну опасную атаку. Вратарь волгоградцев Игорь Обухов сумел выручить свою команду, переведя мяч на угловой. Однако этот стандарт привёл к нарушению правил в своей штрафной площади со стороны полузащитника "Ротора" Никиты Малярова, после которого главный арбитр матча указал на одиннадцатиметровую отметку. Игрок "Томи" уверенно реализовал пенальти и открыл счёт в поединке. Гости, в свою очередь, за первые 45 минут встречи ни создали ни одного опасного момента у ворот томской команды.
Второй тайм начался с равной игры со стороны обеих команд. Под конец матча тренерский штаб провёл несколько замен в составе команды и это принесло свои плоды. Волгоградцы за счёт вышедших на поле футболистов смогли оказать давление на ворота соперника. На 80-ой минуте полузащитник "Ротора" Игорь Школик после длительной комбинации сумел сравнять счёт в матче и установил окончательный результат - 1:1. Отчаянные попытки гостей забить второй гол и, тем самым, одержать вторую победу в чемпионате, ни к чему не привели.
Таким образом, "Ротор" набрал 9 очков и занимает в турнирной таблице 12-ое место из 20-ти позиций.
Фото ФК "Томь" ВК.
Реклама
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в Кубке России в матче с «Кайратом»25.08.2021 18:05
Спорт 25.08.2021 18:05
Болельщики волгоградского «Ротора» заявили о проблемах в команде22.08.2021 13:36
Спорт 22.08.2021 13:36
Волгоградский «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне от «Факела» в Воронеже21.08.2021 20:04
Спорт 21.08.2021 20:04
Сады Придонья поддержали чистокровное коннозаводство20.08.2021 08:56
Спорт 20.08.2021 08:56
«Ротор» сыграл вничью с «Балтикой» на «Волгоград Арене» - 1:114.08.2021 21:06
Спорт 14.08.2021 21:06
Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителей10.08.2021 13:28
Спорт 10.08.2021 13:28
Россия обыграла Индию в товарищеском матче под Волгоградом (ВИДЕО)09.08.2021 17:31
Спорт 09.08.2021 17:31
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в сезоне ФНЛ в матче с «Металлургом»08.08.2021 18:12
Спорт 08.08.2021 18:12
Экс-игроки волгоградского «Динамо» завоевали серебро на Олимпиаде в Токио08.08.2021 12:08
Спорт 08.08.2021 12:08
Волгоградка вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио03.08.2021 17:18
Спорт 03.08.2021 17:18
Волгоградский "Ротор" выстрадал четвертую ничью в ФНЛ в матче с "Волгарем"31.07.2021 22:14
Спорт 31.07.2021 22:14
Матч волгоградского «Ротора» с «Волгарем» снова пройдет с пустыми трибунами28.07.2021 14:25
Спорт 28.07.2021 14:25
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский приз27.07.2021 11:09
Спорт 27.07.2021 11:09
Волгоградским болельщикам стали возвращать деньги за пропущенный матч25.07.2021 11:29
Спорт 25.07.2021 11:29
Волгоградский «Ротор» и "СКА-Хабаровск» сыграли по нулям24.07.2021 21:14
Спорт 24.07.2021 21:14
Реклама