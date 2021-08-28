Здравоохранение

В Волгоградской области не могут снизить распространение коронавируса

Здравоохранение 28.08.2021 12:27
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28.08.2021 12:27


Обновлен суточный рекорд заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области. Как сообщает федеральный оперативный штаб, выявлено 358 новых случаев заражения, тогда как сутками ранее было 355 заболевших. Скончались от этой инфекции 14 жителей региона. Всего за все время пандемии умерли от COVID-19 в Волгоградской области 2245 человек.

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