В Волгоградской области не могут снизить распространение коронавируса

Здравоохранение 28.08.2021 12:27
0
28.08.2021 12:27
Обновлен суточный рекорд заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области. Как сообщает федеральный оперативный штаб, выявлено 358 новых случаев заражения, тогда как сутками ранее было 355 заболевших. Скончались от этой инфекции 14 жителей региона. Всего за все время пандемии умерли от COVID-19 в Волгоградской области 2245 человек.
Реклама
Тогда мы едем к вам: волгоградских пенсионеров у лавочек прививают от коронавируса26.08.2021 13:27
Здравоохранение 26.08.2021 13:27
Суточная заболеваемость коронавирусом бьет новые рекорды в Волгоградской области26.08.2021 12:41
Здравоохранение 26.08.2021 12:41
Сразу несколько видов вирусов атакуют жителей Волгоградской области25.08.2021 15:45
Здравоохранение 25.08.2021 15:45
Каждый 15-й привитый волгоградец вакцинировался «Спутником Лайт»25.08.2021 08:45
Здравоохранение 25.08.2021 08:45
В Волгоградской области 24-летний парень умер от последствий коронавируса24.08.2021 13:44
Здравоохранение 24.08.2021 13:44
В Волгоградской области в третий раз фиксируют рекордную смертность от COVID24.08.2021 12:31
Здравоохранение 24.08.2021 12:31
Крупную партию аппаратов ИВЛ для больниц Волгоградской области поставит астраханская компания20.08.2021 08:55
Здравоохранение 20.08.2021 08:55
В Волгограде закупают аппарат ИВЛ для новорожденных19.08.2021 17:41
Здравоохранение 19.08.2021 17:41
Рекомендации экспертов ОМС: Как пациенту добиться получения быстрой и качественной медпомощи?19.08.2021 10:10
Здравоохранение 19.08.2021 10:10
Получение лекарств от COVID-19 превратилось в квест в поликлиниках Волгограда14.08.2021 18:48
Здравоохранение 14.08.2021 18:48
Двухлетний ребенок умер от коронавируса в Волгоградской области14.08.2021 14:20
Здравоохранение 14.08.2021 14:20
Обстановка ухудшается: все больше больных COVID выявляют в Волгоградской области14.08.2021 12:32
Здравоохранение 14.08.2021 12:32
В Волгоградской области от коронавируса умер 18-летний парень13.08.2021 14:39
Здравоохранение 13.08.2021 14:39
В Волгоградской области составили рейтинг популярных прививочных пунктов среди ТРЦ13.08.2021 10:13
Здравоохранение 13.08.2021 10:13
Центр позитронно-эмиссионной томографии построят для онкослужбы в Волгограде11.08.2021 13:27
Здравоохранение 11.08.2021 13:27
Реклама