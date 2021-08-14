Два человека пострадали в ДТП с такси в Волжском

Происшествия 14.08.2021 09:25
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14.08.2021 09:25
Пассажир такси и водитель другой машины пострадали в результате ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем напротив дома №3 по улице Гайдара.
По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиль «Datsun on-DO» с оклейкой под такси «Uber», выезжая с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2104».
В результате пострадали 33-летний водитель автомашины «ВАЗ» и 49-летняя пассажирка такси. Они с травмами доставлены в больницу.
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