Два человека пострадали в ДТП с такси в Волжском





Пассажир такси и водитель другой машины пострадали в результате ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем напротив дома №3 по улице Гайдара.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиль «Datsun on-DO» с оклейкой под такси «Uber», выезжая с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2104».

В результате пострадали 33-летний водитель автомашины «ВАЗ» и 49-летняя пассажирка такси. Они с травмами доставлены в больницу.



