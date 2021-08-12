В Волгоградской области экс-полицейского отправили в колонию за произвол

Расследования 12.08.2021 12:00
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12.08.2021 12:00
К 4 годам колонии общего режима приговорен бывший старший оперативный уполномоченный группы уголовного розыска МО МВД России "Камышинский" Алексей Лобенко. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, экс-полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий. Сегодня приговор вступил в законную силу.
Волгоградский областной оставил жалобу Лобенко, который просил его оправдать, без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции - без изменения.
В судебном заседании установлено, что вечером 4 июля прошлого года Лобенко прибыл в село Дворянское Камышинского района с целью проверки сообщения о произошедшей драке между одним из местных жителей и рабочим, осуществлявшим строительство объекта социального назначения. При отсутствии законных оснований майор полиции нанес несколько ударов рабочему по голове. После того, как потерпевший упал, фигурант уголовного дела направил на мужчину личный травматический пистолет, угрожая его применением.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Камышину СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в содеянном Лобенко не признал.
Приговором суда ему также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 3 лет.
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