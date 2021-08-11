



Уголовное дело возбуждено по факту обеспечения некачественной питьевой водой жителей поселка Красный Пахарь в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Дело квалифицировано по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствием установлено, что районная жилищно-коммунальная служба, как обеспечивающая подачу холодного водоснабжения организация, обязана была контролировать качество поступающей к абонентам питьевой воды согласно установленным СанПиН требованиям. Однако, как подтвердили эксперты областного центра гигиены и эпидемиологии , вода для жителей хутора Красный Пахарь Городищенского района Волгоградской области, нормам не соответствовала. После проведенных по назначению следователей исследований специалистами обнаружены превышение показателей общего железа и хлорида, что нарушает права потребителей.

По данным СУ СКР по региону, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи изъяли техническую и иную документацию ресурсноснабжающей организации, допросили свидетелей из числа местных жителей, сотрудников администрации поселения и района, жилищно-коммунальной службы.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал руководству следственного управления СК России по области организовать доследственную проверку по озвученным в СМИ обращениям жителей поселения, которые жаловались на проблемы с обеспечением питьевой водой надлежащего качества.



