Расследования 11.08.2021 12:46
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11.08.2021 12:46
Уголовное дело возбуждено по факту обеспечения некачественной питьевой водой жителей поселка Красный Пахарь в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Дело квалифицировано по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Следствием установлено, что районная жилищно-коммунальная служба, как обеспечивающая подачу холодного водоснабжения организация, обязана была контролировать качество поступающей к абонентам питьевой воды согласно установленным СанПиН требованиям. Однако, как подтвердили эксперты областного центра гигиены и эпидемиологии, вода для жителей хутора Красный Пахарь Городищенского района Волгоградской области, нормам не соответствовала. После проведенных по назначению следователей исследований специалистами обнаружены превышение показателей общего железа и хлорида, что нарушает права потребителей.
"Высота 102" ранее неоднократно сообщала о проблемах с питьевой водой в поселке Красный Пахарь. Серьезные проблемы с водоснабжением в этом населенном пункте стали основанием для подачи прокуратурой иска в суд на коммунальщиков. Ранее поставщика услуг – МУП "ЖКХ Городищенского района" - штрафовали за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Однако проблема так и не решена.
По данным СУ СКР по региону, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи изъяли техническую и иную документацию ресурсноснабжающей организации, допросили свидетелей из числа местных жителей, сотрудников администрации поселения и района, жилищно-коммунальной службы.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал руководству следственного управления СК России по области организовать доследственную проверку по озвученным в СМИ обращениям жителей поселения, которые жаловались на проблемы с обеспечением питьевой водой надлежащего качества.
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