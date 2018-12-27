Общество

Питьевая вода в поселке под Волгоградом признана небезопасной

Общество 27.12.2018 09:20
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27.12.2018 09:20


Житель хутора Красный Пахарь в Городищенском районе пожаловался в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на некачественную питьевую воду. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении, в ходе проверки опасения местного жителя подтвердились. В деятельности ресурсосберегающей организации МУП "ЖКХ Городищенского района" было установлено нарушение требований санитарного законодательства при оказании услуг подачи питьевого водоснабжения населению х.Красный Пахарь, выразившееся в подаче воды населению хутора небезопасной по санитарно-химическим показателям.
В связи с выявленными нарушениями был составлен протокол по ст. 6.5. КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде". Решением суда муниципальное предприятие признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 20 000 рублей.

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