Питьевая вода в поселке под Волгоградом признана небезопасной

Общество 27.12.2018 09:20
3182 3
27.12.2018 09:20
Житель хутора Красный Пахарь в Городищенском районе пожаловался в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на некачественную питьевую воду. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении, в ходе проверки опасения местного жителя подтвердились. В деятельности ресурсосберегающей организации МУП "ЖКХ Городищенского района" было установлено нарушение требований санитарного законодательства при оказании услуг подачи питьевого водоснабжения населению х.Красный Пахарь, выразившееся в подаче воды населению хутора небезопасной по санитарно-химическим показателям.
В связи с выявленными нарушениями был составлен протокол по ст. 6.5. КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде". Решением суда муниципальное предприятие признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 20 000 рублей.
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
56843 53
16.12.2018 12:32
31537 0
01.12.2018 17:48
23002 0
На трассе в соседней с Волгоградской областью наладилось движение26.12.2018 15:57
На "слуг народа" в Волгограде потратят больше 1 миллиарда рублей26.12.2018 13:11
В Волгограде тружеников «невидимого фронта» наградили за ЧМ-201826.12.2018 11:44
В Волгоградской области снегом завалило дороги к населенным пунктам26.12.2018 11:26
Волгоградцы боятся повторения снегопада пятилетней давности26.12.2018 10:17
Волгоград «зачищают» от УК-пустышек25.12.2018 17:59
В Волгограде скоростной трамвай хотят отправить до Спартановки25.12.2018 17:05
Скончался профессор-легенда Волгоградского государственного университета25.12.2018 16:36
Волгоградские ритейлеры «навариваются» на яйцах25.12.2018 16:17
Жители глубинки Волгоградской области выразили недоверие «Единой России» из-за перебоев с водой25.12.2018 15:24
Борис Усик: в Волгограде никто не пошевелил пальцем после одобрения идеи создания суворовского училища25.12.2018 14:34
В Волгоградской области назвали самые недоброжелательные медучреждения25.12.2018 14:11
Набережную Волгограда освободят от крупногабаритной рекламы25.12.2018 13:03
Волгоградская колония изготовит для Минобороны более 15 тысяч ящиков25.12.2018 09:56
"Депутат, подкинь до дома!": в Волгограде прошел пикет против повышения стоимости проезда24.12.2018 18:30
Реклама