Экология

В Городищенском районе Волгоградской области МУП наказали рублем за опасную воду

Экология 31.01.2020 15:50
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31.01.2020 15:50


Сумма наложенных штрафов на МУП "ЖКХ Городищенского района" составила 30 000 рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, административные производства возбуждены за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ) и нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст. 6.5 КоАП РФ). 
Нарушения были выявлены прокурорами в рамках проверки работы МУПа, осуществляющего деятельность по обеспечению оптимальных объемов и качества поставки жилищно-коммунальных услуг потребителям.
Было установлено, что предприятием используются источники водоснабжения (скважины) для обеспечения населения питьевой водой при отсутствии утвержденного проекта зоны санитарной охраны и заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на используемые скважины, а также согласованной программы производственного контроля.
Ранее "Высота 102" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщала, что МУП "ЖКХ Городищенского района" оштрафовали на 20 000 рублей по ст. 6.5 КоАП РФ. На некачественную питьевую воду в Роспотребнадзор пожаловался житель хутора Красный Пахарь в Городищенском районе. В ходе проверки опасения местного жителя подтвердились. В деятельности ресурсосберегающей организации МУП "ЖКХ Городищенского района" было установлено нарушение требований санитарного законодательства при оказании услуг подачи питьевого водоснабжения населению х.Красный Пахарь, выразившееся в подаче воды населению хутора небезопасной по санитарно-химическим показателям.

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