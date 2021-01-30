Под Волгоградом прокуратура судится с коммунальщиками из-за вонючей питьевой воды

Общество 30.01.2021 16:36
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30.01.2021 16:36
Серьезные проблемы с водоснабжением в хуторе Красный пахарь стали основанием для подачи прокуратурой иска в суд на коммунальщиков. Как сообщает ИА "Высота 102", о поступившем в Городищенский районный суд заявлении жителей населенного пункта в ответном письме на жалобу известил заместитель прокурора района Алексей Шилов.
Надзорный орган требует от МУП "ЖКХ Городищенского района" обеспечить отбор проб питьевой воды в Красном пахаре в рамках производственного контроля. Иск принят к производству, первое заседание назначено на 18 февраля. В качестве третьей стороны по делу выступит администрация поселения.
Напомним, в конце декабря прошлого года жители Красного пахаря пожаловались журналистам информагентства на отвратительную питьевую воду в их хуторе. Три года назад была построена новая поселковая скважина. Однако качество коммунального ресурса почем-то ухудшилось. Рыжеватый цвет, неприятный запах и подозрительная консистенция воды сначала вызывали у людей недоумение, а теперь - твердое намерение найти виновных и получить свои деньги, уплаченные по коммунальным счетам, обратно. Так, кубометр ржавой воды обходится хуторянам в 43 рубля 8 копеек. Дополнительно люди вынуждены покупать бутилированную воду, которая в месяц съедает 1,5-2 тысячи рублей из бюджета одной семьи.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу селян в ноябре 2020 года, показала, что содержание железа в воде превышено в 3,7 раза, натрия - в 3 раза, в 5 раз превышены показатели мутности, в 2 раза – завышена минерализация. В администрации региона пояснили, что для решения наболевшего вопроса в скважине необходимо установить дополнительные системы водоочистки. Эти мероприятия должны быть проведены в текущем году.
В настоящее время прокуратура также внесла директору МУП "ЖКХ Городищенского района" Петру Воробьеву представление по факту нарушения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам жилья, утвержденных постановлением Правительства РФ. Коммунальщики обязаны сделать перерасчет платы за водоснабжение жителям Красного пахаря за 2017 и 2018 год. Однако хуторяне искреннее рассчитывают на то, что им должны вернуть излишне уплаченные деньги и за последующие два года.
Со дня на день обитатели Красного пахаря ожидают результатов исследования воды, которое инициировало управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. В прокуратуре разъясняли, что как только из "Центра гигиены и эпидемиологии" поступит соответствующий документ, то будет решаться вопрос "о качестве воды и привлечении должностных лиц к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения").
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