Экология

Волгоградские экологические проекты получат поддержку РУСАЛа

Экология 03.08.2021 15:21 Новости компаний
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03.08.2021 15:21 Новости компаний


Компания  РУСАЛ направит 3,9 млн рублей на реализацию проектов-победителей конкурса экологических инициатив «Зелёная волна», благодаря чему в восьми регионах России будут реализованы инициативы по озеленению открытых общественных пространств, экологическому просвещению и внедрению практик разумного потребления.  
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, конкурс, объявленный в апреле 2021 года, собрал 247 заявок. Среди участников — некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, товарищества собственников жилья и социальные предприниматели. Они представили на конкурс свои идеи по озеленению локальных городских пространств, а также проекты в сфере экологического волонтёрства и предпринимательства. В итоге в номинации «Озеленение и благоустройство» победили 35 проектов. Ещё 9 проектов признаны лучшими в номинации «Экоинициатива». Все они получат гранты на сумму до 100 тысяч рублей.
 
К примеру, при поддержке РУСАЛа дети подросткового центра Тракторозаводского района Волгограда смогут раскрыть свои творческие способности, создав картину в стиле граффити, школьники из п. Куйбышев с начала учебного года будут ухаживать за саженцами хвойных и лиственных пород, а весной 2022 года вместе с волонтёрами высадят подращённые деревья на Мамаевом кургане. Воспитанники молодежного подросткового центра Советского района Волгограда организуют различные экологические ярмарки-фестивали, а волонтеры из МОУ СОШ №24 города Волгограда будут участвовать в благоустройстве и озеленении социально-оздоровительного центра.
Красноярские экопредприниматели откроют производство съедобной посуды из доступного местного сырья – ранеток, моркови, свеклы, а затем тиражируют эту практику на городские школы и детские сады. В Каменске-Уральском будет создан школьный сенсорный сад — развивающее пространство для детей и место отдыха для их родителей. В Краснотурьинске волонтёры обустроят уютное зелёное пространство во дворе театра кукол, где маленькие зрители будут гулять после спектаклей. 
«В этом году формат конкурса «Зелёная волна» предполагал равную максимальную сумму гранта для победителей в обеих номинациях. Тем самым мы расширили возможности для его участников. Отметим, что победители в номинации «Озеленение и благоустройство» уходят от идей точечного озеленения и стремятся создавать городскую инфраструктуру для комфортного и активного отдыха. Становится популярной номинация «Экоинициатива», и нас радует многообразие подходов к популяризации экологичного образа жизни, которые предложили авторы проектов», — говорит Рустам Закиев, директор Департамента социальной политики РУСАЛа.
Справка. Конкурс «Зеленая волна» проходит с 2017 г. в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства.
География конкурса охватывает следующие регионы присутствия компании: Волгоградская область (Волгоград), Ленинградская область (Бокситогорск), Мурманская область (Кандалакша), Красноярский край (Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Ачинский район, Шарыповский район, пгт. Таежный), Республика Хакасия (Саяногорск, Сорск), Иркутская область (Братск, Тайшет, Тайшетский район, Шелехов, Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк, Белогорск), Свердловская область (Североуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск).

 

 

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