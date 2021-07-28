Здравоохранение

Для переболевших коронавирусом жителей Волгоградской области прислали новую вакцину

Здравоохранение 28.07.2021 17:11
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28.07.2021 17:11


12548 доз отечественной вакцины «Спутник Лайт» впервые поступили в Волгоградскую область — однокомпонентный препарат рекомендован для защиты ранее вакцинированных граждан, а также тех, кто переболел COVID-19, для ускоренного формирования иммунитета.
Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, вакцина «Спутник Лайт» рекомендуется взрослому населению в возрасте от 18 до 60 лет. Препарат является полной копией первого компонента «Спутник V», в нём также не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. При этом «Спутник Лайт», в отличие от остальных препаратов, вводится лишь один раз. Вместе с вакциной «Спутник Лайт» в регион доставлены «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в количестве 24 000 и 7110 комплектов соответственно. Партии оперативно распределяются по прививочным пунктам. Всего с начала кампании по вакцинации Волгоградская область получила более 703 тысяч комплектов вакцин.

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