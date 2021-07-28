Здравоохранение 28.07.2021 17:11
0
28.07.2021 17:11
12548 доз отечественной вакцины «Спутник Лайт» впервые поступили в Волгоградскую область — однокомпонентный препарат рекомендован для защиты ранее вакцинированных граждан, а также тех, кто переболел COVID-19, для ускоренного формирования иммунитета.
Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, вакцина «Спутник Лайт» рекомендуется взрослому населению в возрасте от 18 до 60 лет. Препарат является полной копией первого компонента «Спутник V», в нём также не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. При этом «Спутник Лайт», в отличие от остальных препаратов, вводится лишь один раз. Вместе с вакциной «Спутник Лайт» в регион доставлены «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в количестве 24 000 и 7110 комплектов соответственно. Партии оперативно распределяются по прививочным пунктам. Всего с начала кампании по вакцинации Волгоградская область получила более 703 тысяч комплектов вакцин.
Реклама
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиниках27.07.2021 17:39
Здравоохранение 27.07.2021 17:39
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпиталь27.07.2021 15:32
Здравоохранение 27.07.2021 15:32
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской области27.07.2021 15:07
Здравоохранение 27.07.2021 15:07
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидом27.07.2021 13:10
Здравоохранение 27.07.2021 13:10
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализов26.07.2021 18:36
Здравоохранение 26.07.2021 18:36
Профессор ВолгГМУ напомнила о смертельной опасности клещей в Волгограде23.07.2021 15:56
Здравоохранение 23.07.2021 15:56
От коронавируса умер 28-летний житель Волгоградской области23.07.2021 14:16
Здравоохранение 23.07.2021 14:16
Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музее21.07.2021 14:25
Здравоохранение 21.07.2021 14:25
Снесут и построят заново: новую поликлинику для онкобольных в Урюпинске возведут за 205 млн рублей21.07.2021 08:13
Здравоохранение 21.07.2021 08:13
Ответственного за хранение и учет вакцин от COVID-19 в Волгоградской области выберут по конкурсу20.07.2021 16:29
Здравоохранение 20.07.2021 16:29
Жители Волгоградской области, переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию19.07.2021 10:43
Здравоохранение 19.07.2021 10:43
Небывалый подъем заражений и смертей от ковида произошел в Волгоградской области18.07.2021 12:03
Здравоохранение 18.07.2021 12:03
Антирекорд лета по заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской области16.07.2021 14:29
Здравоохранение 16.07.2021 14:29
Такого еще не было: 12 человек умерли за сутки от COVID-19 в Волгоградской области14.07.2021 12:39
Здравоохранение 14.07.2021 12:39
Две больницы в Волгограде перепрофилируют под пациентов с коронавирусом13.07.2021 14:05
Здравоохранение 13.07.2021 14:05
Реклама