Расследования 28.07.2021 17:03
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28.07.2021 17:03
Полиция в Волгограде арестовала и предъявила обвинения 21 участнику преступного сообщества, которые организовали контрабанду и продажу гашиша и марихуаны в Волгограде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Московской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, раскрутить клубок преступной сети удалось после задержания закладчика с поличным в Краснооктябрьском районе в апреле текущего года.
Полиция выяснила, что наркокурьер входил в состав одной из трех структурированных групп, объединенных в сообщество. Банда наркоторговцев наладила подпольные поставки наркотиков из-за рубежа и их дальнейшее распространение по регионам России. При задержании закладчиков, оптовых перевозчиков и операторов интернет-магазина во время обысков полиция изъяла более 25 килограммов гашиша и марихуаны. Действия троих задержанных квалифицируются как участие в преступном сообществе, остальные 18 человек, по версии следствия, совершали преступления в составе организованных групп. В настоящее время следователи устанавливают все эпизоды и других участников преступного сообщества.
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