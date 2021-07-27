«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиниках











Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов прокомментировал ситуацию с прекращением приема анализов в ряде поликлиник Волгоградской области. Ранее на эту проблему пожаловались жители Волжского , которым, по их словам, объясняли это отсутствием реагентов.

«Это неправильный комментарий, что якобы нет реагентов, - заявил Николай Алимов. – Здесь два параллельных процесса по загрузке мощностей лабораторий. У нас увеличились ПЦР-исследования, дополнительное финансирование выделено из областного бюджета. Что касается иных анализов, то основная их масса проводится на базе централизованной лаборатории, все это заранее планируется в объемах каждой поликлиники, причем это считает сама поликлиника. Затем система ОМС распределяет эти объемы и квоты. Если они раньше заканчиваются, то это просчет в расчетах, которые готовят поликлиники. Но при этом лаборатории в поликлиниках продолжают работать и они закрывают по возможности своими силами. Были единичные случаи, когда граждане не могли сдать анализы. Но это связано в том числе и с увеличением нагрузки на поликлиники из-за коронавируса. Могли быть какие-то перебои. Но по каждому обращению в комитет мы решили и закрыли эти вопросы», - пояснил Николай Алимов.

Ранее, напомним, жители Волжского, имеющие направление от терапевта на сдачу крови в лабораториях городских поликлиник, пожаловались на невозможность это сделать. Сотрудники лабораторий объясняли это отсутствием реагентов. При этом, по свидетельству горожан, в поликлиниках Волжского такая же ситуация наблюдалась и в конце июня. Накануне в облкомздраве сообщили, что это связано с увеличением нагрузки на поликлиническое звено, в том числе и в части проведения лабораторных исследований. При этом продолжительность ожидания, выполнения и получения результатов плановых анализов может быть увеличена, но не превышать двух недель, что не противоречит территориальной программе ОМС. Здесь также заверили, что пациенты, которые нуждались в безотлагательном обследовании, медицинскую помощь получили без отсрочек.