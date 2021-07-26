«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализов

Здравоохранение 26.07.2021 18:36
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26.07.2021 18:36
Жители Волжского не могут сдать кровь на анализ в лабораториях городских поликлиник. «Направление на сдачу крови терапевт выписал мне еще в начале июля, сегодня пришел в поликлинику №3 ГБУЗ «ГКБ №3», а меня ждал неприятный сюрприз – кровь ни у кого не принимали. Сказали, не работает головная лаборатория из-за того, что нет реагентов. И, когда заработает, неизвестно. Посоветовали обращаться в начале августа», - рассказал ИА «Высота 102» волжанин Алексей. По словам мужчины, такое происходит в этой поликлинике уже не первый раз. Подобная ситуация была и в конце июня – тогда тоже около недели пациенты не могли сдать кровь все по той же причине. Некоторые идут сдавать анализы в платные клиники, но не у всех есть такая возможность. «Мне, например, надо сдать кровь сразу на несколько позиций – в частной клинике это около 3 тысяч рублей. Мне не по карману. Придется ждать. Хотя до сих пор мне не поставили диагноз, а время идет», - поделился мужчина.
Между тем, на невозможность сдать анализы в поликлиниках по месту жительства пожаловались и другие волжане. Так, в поликлинике №2 ГБУЗ «ГКБ №2», расположенной на улице Мира в Волжском, также заявили о временной приостановке приема анализов. «Нет реагентов, перезвоните через неделю», - поясняют в регистратуре. Такая же ситуация и в поликлинике №1 ГБУЗ «ГКБ№3» на улице Пушкина.
Корреспондент ИА «Высота 102» пытался выяснить, как обстоят дела со сдачей анализов в поликлиниках Волгограда. Однако это оказалось невозможно. Журналист несколько часов потратил на то, чтобы попытаться дозвониться до поликлиники №28, №5 и №3 по многочисленным телефонам, указанным на сайтах медучреждений, но трубку взяли лишь однажды – в отделении платных услуг поликлиники №3.
Редакция ИА «Высота 102» обратилась с официальным запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в поликлиниках Волжского. Из ведомства получен такой комментарий: "В связи с увеличением нагрузки на поликлиническое звено, в том числе и в части проведения лабораторных исследований, продолжительность ожидания, выполнения и получения результатов плановых анализов может быть увеличена, но при этом не превышать двух недель, что не противоречит территориальной программе ОМС". Пациенты, нуждающиеся в безотлагательном обследовании, получают медицинскую помощь без отсрочек, заверили в облкомздраве.
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