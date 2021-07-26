Здравоохранение

«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализов

Здравоохранение 26.07.2021 18:36
0
26.07.2021 18:36


Жители Волжского не могут сдать кровь на анализ в лабораториях городских поликлиник. «Направление на сдачу крови терапевт выписал мне еще в начале июля, сегодня пришел в поликлинику №3 ГБУЗ «ГКБ №3», а меня ждал неприятный сюрприз – кровь ни у кого не принимали. Сказали, не работает головная лаборатория из-за того, что нет реагентов. И, когда заработает, неизвестно. Посоветовали обращаться в начале августа», - рассказал ИА «Высота 102» волжанин Алексей. По словам мужчины, такое происходит в этой поликлинике уже не первый раз. Подобная ситуация была и в конце июня – тогда тоже около недели пациенты не могли сдать кровь все по той же причине. Некоторые идут сдавать анализы в платные клиники, но не у всех есть такая возможность. «Мне, например, надо сдать кровь сразу на несколько позиций – в частной клинике это около 3 тысяч рублей. Мне не по карману. Придется ждать. Хотя до сих пор мне не поставили диагноз, а время идет», - поделился мужчина. 
Между тем, на невозможность сдать анализы в поликлиниках по месту жительства пожаловались и другие волжане. Так, в поликлинике №2 ГБУЗ «ГКБ №2», расположенной на улице Мира в Волжском, также заявили о временной приостановке приема анализов. «Нет реагентов, перезвоните через неделю», - поясняют в регистратуре. Такая же ситуация и в поликлинике №1 ГБУЗ «ГКБ№3» на улице Пушкина. 
Корреспондент ИА «Высота 102» пытался выяснить, как обстоят дела со сдачей анализов в поликлиниках Волгограда. Однако это оказалось невозможно. Журналист несколько часов потратил на то, чтобы попытаться дозвониться до поликлиники №28, №5 и №3 по многочисленным телефонам, указанным на сайтах медучреждений, но трубку взяли лишь однажды – в отделении платных услуг поликлиники №3. 
Редакция ИА «Высота 102» обратилась с официальным запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в поликлиниках Волжского. Из ведомства получен такой комментарий: "В связи с увеличением нагрузки на поликлиническое звено, в том числе и в части проведения лабораторных исследований, продолжительность ожидания, выполнения и получения результатов плановых анализов может быть увеличена, но при этом не превышать двух недель, что не противоречит территориальной программе ОМС". Пациенты, нуждающиеся в безотлагательном обследовании, получают медицинскую помощь без отсрочек, заверили в облкомздраве.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Здравоохранение
23.07.2021 15:56
Здравоохранение 23.07.2021 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2021 14:16
Здравоохранение 23.07.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2021 14:25
Здравоохранение 21.07.2021 14:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2021 08:13
Здравоохранение 21.07.2021 08:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.07.2021 16:29
Здравоохранение 20.07.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.07.2021 10:43
Здравоохранение 19.07.2021 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.07.2021 12:03
Здравоохранение 18.07.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.07.2021 14:29
Здравоохранение 16.07.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.07.2021 12:39
Здравоохранение 14.07.2021 12:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2021 14:05
Здравоохранение 13.07.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2021 12:43
Здравоохранение 13.07.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2021 12:19
Здравоохранение 13.07.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.07.2021 16:55
Здравоохранение 12.07.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.07.2021 15:26
Здравоохранение 12.07.2021 15:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.07.2021 13:09
Здравоохранение 11.07.2021 13:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
18:03
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срокСмотреть фотографии
17:52
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Пострадавшую в страшном ДТП в Волгоградской области жительницу Оренбурга спасают врачиСмотреть фотографии
15:03
Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодкеСмотреть фотографии
14:47
Волгоградку оштрафовали после отдыха в ТурцииСмотреть фотографии
14:04
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя РоссииСмотреть фотографии
13:59
В центре Волгограда перепахали скверСмотреть фотографии
13:32
Volkswagen Taos: новинка, которую ждалиСмотреть фотографии
13:24
Замгубернатора Волгоградской области наградил президентСмотреть фотографии
13:06
Под Волгоградом после смерти утонувшего в ванне младенца возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области в овощах нашли химиюСмотреть фотографии
11:39
«Маруся» на «Старт»: «Ростелеком» предлагает жителям Волгограда при покупке умной «Капсулы» бесплатную подписку на WinkСмотреть фотографии
11:30
«Даны поручения»: в Волгоградской области хотят привить 80% населенияСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области 14-летний водитель опрокинул машинуСмотреть фотографии
10:40
«Ситиматик-Волгоград» информирует о последствиях незаконной утилизации мусораСмотреть фотографии
10:23
Прощание с Александром Никляевым состоится 27 июляСмотреть фотографии
10:01
Неделя передышки: дикая жара вернется в Волгоградскую область на выходныхСмотреть фотографии
09:36
Крупную партию насвая изъяли у пассажиров в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:01
Принцип одного «окна»: программа «Переезд» ВАИЖК сэкономит время и средстваСмотреть фотографии
20:17
Под Волгоградом СНТ хочет оставить десятки людей без крыши над головойСмотреть фотографии
18:31
За дорогие развалины волгоградского завода-банкрота не дали ни рубляСмотреть фотографии
15:24
«Русь» запустили: парк в Жилгородке засыхает и рассыпается на глазах волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
В Волгограде владелец сауны выплатит компенсацию за смерть клиентаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 