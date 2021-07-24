В Волгограде после дождей выросли гигантские грибы

Расследования 24.07.2021 16:20
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24.07.2021 16:20
После недавних дождей в Волгограде выросли огромные грибы. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, супергриб они нашли на острове Сарпинский. «Жаль, что несъедобный», - поделились волгоградцы впечатлениями от своей находки.
Между тем, грибники сожалеют о том, что июль оказался скудным на лесные дары. Виной тому – страшная жара, которая стояла в регионе почти месяц. Но любители тихой охоты надеются, что грибной сезон не за горами.
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