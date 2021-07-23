



Руководством ГУ МВД России по Волгоградской области назначено проведение проверки достоверности размещенных в сети интернет сведений о ДТП, якобы совершенном 19 июля 2021 в Быково начальником УМВД России по Волжскому, полковником полиции Юрием Хониным. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, п роведение проверки поручено подразделению собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области.

В случае подтверждения размешенных в сети интернет сведений сотрудник ОВД будет уволен и привлечен к установленной законом ответственности, пояснили в ведомстве.

Ранее о ДТП в Быково сообщил телеграм-канал «Остров Свободы». Указывалось, что вечером 19 июля на улице Пушкина столкнулись отечественная легковушка и BMW. За рулем иномарки якобы был начальник УМВД по Волжскому полковник полиции Юрий Хонин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения иномарка вылетела на детскую площадку, а Хонин будто бы убежал. И якобы вернулся через некоторое время с другим человеком, на которого и было оформлено ДТП. В информации фигурируют суммы от 200 до 500 тысяч рублей, которые будто бы получили пострадавшая и «назначенный» виновник аварии. Сообщалось также, что иномарка двигалась со скоростью более 150 километров в час, а в салоне находились пьяные пассажиры.



