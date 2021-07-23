



Конго-крымская геморрагическая лихорадка – природно-очаговое заболевание. После укуса клеща повышается температура тела, начинаются кровотечения, человек может погибнуть. Случаи смерти человека от этой болезни регистрировались и в Волгоградской области, а вероятность заболевания сохраняется и сегодня. Особый риск заразится в летние месяцы – период активности клещей.

Что происходит в организме после встречи с инфекцией? Как оказать первую помощь пострадавшему? Какие правила должен знать каждый?

На эти вопросы в проекте «Позовите профессора!» Волгоградского государственного медицинского университета ответила заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной, врач-инфекционист Ольга Чернявская.