









Сегодня к 4 годам лишения свободы условно приговорен владелец лодочной станции Леонид Жданов, который обвинялся в гибели 11 человек - пассажиров затонувшего в Волгограде катамарана "Елань-12". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение вынес Ворошиловский районный суд Волгограда. Жданову также запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с водным транспортом. Ранее на прениях сторон гособвинение просило для Жданова 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый просил его оправдать, так как виновным себя не считает.

Напомним, что уголовное дело в отношении Жданова рассматривалось в суде повторно. В июне 2020 года Ворошиловский районный суд вынес Жданову оправдательный приговор, но Волгоградский областной суд в сентябре прошлого года его отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Владельца лодочной станции, откуда в последний раз отчалил катамаран, признали виновным по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Катастрофа произошла 11 июня 2018 года. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов.





Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец катамарана Дмитрий Хахалев, был пьян. Усугубило ситуацию и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16 человек. Жданову ставили в вину то, что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как утверждал сам мужчина, в день трагедии у него был выходной.

Ранее сообщалось, 11 июня 2018 года на причале в Ворошиловском районе, где стояла плавучая дача экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева, собралась празднично настроенная компания. Среди них было немало сотрудников правоохранительных органов, которые собирались отпраздновать день рождения одного из гостей - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду Виталию Неграшу исполнилось 43 года. Отметить дату в общей компании пришли его жена Елена и 17-летняя дочь Инга. Были на катамаране и Александр Алифашкин - командир взвода ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду с супругой, у которой также был день рождения, а также коллега полицейских – Сергей Шкуренко со своей женой Анной. В 13.50 катамаран вышел в свой последний рейс. На его борту в общей сложности находились 16 человек, тогда как предельная вместимость составляла 12 человек. Катамаран на полном ходу столкнулся с буксиром и затонул.