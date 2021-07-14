Расстрелянная мужем жительница Волгоградской области умерла в Новоаннинской ЦРБ





В реанимации Новоаннинской ЦРБ в 6.35 скончалась 52-летняя местная жительница, которую пытался застрелить собственный супруг. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, уголовное дело переквалифицировано с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) на ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, кровавая семейная драма произошла в Новоаннинском районе в понедельник, 12 июля. Местную жительницу доставили в реанимацию с огнестрельными ранениями лица и грудной клетки. По данным следствия, в женщину стрелял ее муж, который после стрельбы уехал в неизвестном направлении на личном автомобиле. Через некоторое время его тело с огнестрельным ранением грудной клетки было найдено на берегу реки Бузулук на окраине города Новоаннинский. Следователи полагают, что мотивом к преступлению стал семейный конфликт.