



Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн и детскую больницу №8 перепрофилируют под инфекционные стационары, сообщает ИА "Высота 102". По словам заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, в указанных больницах будет развернуто 650 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 49 коек для беременных пациенток с COVID-19 подготовят в родильном доме клинической больницы №5.

В настоящее время в Волгоградской области в режиме инфекционных стационаров функционируют 23 медицинских учреждения. Для лечения коронавируса в них развернуто 3881 койка. Всего в регионе готовы развернуть в ближайшее время 8 тысяч инфекционных коек при осложнении ситуации с заболеваемостью коронавирусом.



