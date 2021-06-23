В Волгограде ищут свидетелей нападения на мужчину и женщину (ВИДЕО)

Расследования 23.06.2021 12:56
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23.06.2021 12:56
Следователи просят откликнуться свидетелей нападения бывшего зека из Крыма на мужчину и женщину в Советском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, сотрудники СК, которые расследуют уголовное дело об убийстве 64-летнего волгоградца, погибшего от рук крымчанина, просят откликнуться женщину, которая также пострадала от действий злоумышленника и подверглась нападению. Кроме того, сотрудники СКР обращаются к жителям и гостям города, которые стали свидетелями и очевидцами нападения, в том числе запечатлели момент нападения в процессе съемки на видеорегистратор или мобильный телефон. Анонимность гарантируется. Телефоны для связи: 8-937-729-87-98, 8-937-551-41-44, 41-27-42. Также можно обращаться в следственный отдел по адресу: г. Волгоград, ул. Казахская, д.1/5.
Напомним, что 8 июня на автодороге в Советском районе Волгограда было обнаружено тело пожилого мужчины со следами насильственной смерти. Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний житель Крыма. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). По решению суда он помещен в СИЗО.
По данным следствия, задержанный, который освободился из колонии в Махачкале и возвращался в Крым через Волгоград, беспричинно напал на ранее незнакомого ему мужчину - он шел от парковки домой. Нападавший причинил ему множественные удары по голове, лицу и телу. Конфликт заметили прохожие, которые и сообщили в правоохранительные органы. Спасти потерпевшего не удалось, несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался на месте.
В тот момент, когда обвиняемый скрывался с места убийства, он напал на проходящую мимо женщину, которую ударил и оттолкнул с дороги. Этот момент попал в объектив камеры мобильного телефона одного из очевидцев. Указанная запись имеется в распоряжении следствия.
Видео предоставлено СУ СКР по Волгоградской области
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