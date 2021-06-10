



Сегодня заключен под стражу до 9 августа житель Крыма Виталий Лапшин, который на следующий день после освобождения из колонии избил в Волгограде до смерти 64-летнего пенсионера. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона.

Вопрос о мере пресечения сегодня рассматривался в Советском районном суде Волгограда, куда доставили подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 8 июня напротив дома №64 на пр.Университетском между 31-летним Лапшиным и пенсионером произошел конфликт . В ходе ссоры крымчанин нанес волгоградцу не менее шести ударов в область лица и головы, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений и массивной кровопотери избитый мужчина скончался. 9 июня Лапшина задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело об убийстве человека.

Установлено, что Лапшин зарегистрирован в республике Крым. До задержания места жительства на территории Волгограда и Волгоградской области не имел. 7 июня он освободился из мест лишения свободы в республике Дагестан, где отбывал наказание за ранее совершенное преступление. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, нарушение неприкосновенности жилища и кражу.

Лапшин частично подтвердил свою причастность к совершенному преступлению, дав признательные показания в причинении телесных повреждений пенсионеру. Однако на суде он и его адвокат возражали против ареста и просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ссылались на отсутствие доказательств обоснованности привлечения Лапшина в качестве подозреваемого, а также данных о том, что он может скрыться и угрожать свидетелям по делу.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области