Происшествия

Освободившийся из колонии житель Крыма забил до смерти пенсионера в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 09.06.2021 11:26
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09.06.2021 11:26




Полицейские задержали в Волгограде подозреваемого в убийстве 64-летнего пенсионера. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне поздно вечером инспекторам ДПС сообщили, что во дворе дома на проспекте Университетском в Советском районе избивают мужчину. Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник уже скрылся. Избитый им мужчина скончался. Полицейские бросились в погоню и задержали подозреваемого в убийстве недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Крыма, освободившийся 7 июня из мест лишения свободы.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, освободившийся из колонии зэк следовал из Махачкалы в Республику Крым через Волгоградскую область. Он беспричинно напал на пенсионера, который шел домой с автомобильной парковки. Злоумышленник нанес волгоградцу множественные удары по голове, лицу и телу. Избиение пожилого человека увидели прохожие и сообщили в полицию. Спасти пенсионера не удалось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался на месте. По предварительным данным, нападавший был сильно пьян. На допросе он пояснил следователям, что между ним и потерпевшим возникла драка из-за бытового конфликта. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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