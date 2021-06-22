Здравоохранение

В волгоградском облздраве прокомментировали отказ в плановой госпитализации без прививки от коронавируса

Здравоохранение 22.06.2021 19:44
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22.06.2021 19:44


В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали ситуации, когда пациентам отказывают в плановой госпитализации, ссылаясь на отсутствие у них прививок от коронавируса. Как пояснил ИА «Высота 102» заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, «требовать прививку никто не может». В то же время он подчеркнул, что есть право не прививаться, а есть обязанность не распространять инфекцию. «Надо корреспондировать эти два понятия», - считает чиновник.
Ранее сообщалось, что руководители медучреждений получили рекомендации не допускать до работы сотрудников, не имеющих иммунитета к коронавирусной инфекции. У медиков, подчеркивалось тогда, должны быть или антитела, или они должны были вакцинироваться. 
Между тем, уже известны случаи, когда пациентам отказывали в госпитализации на основании отсутствия у них прививки от COVID-19. В такой ситуации, как сообщало ИА "Высота 102", в частности, оказалась жительница Жирновского района, только зимой переболевшая коронавирусом. Эту проблему удалось решить только после вмешательства комитета здравоохранения. 

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