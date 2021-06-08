Жительницу Волгоградской области отказывались госпитализировать без прививки от коронавируса

Общество 08.06.2021 20:13
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08.06.2021 20:13
Пенсионерку из Жирновского района отказывались госпитализировать в районную больницу для планового лечения без прививки от коронавируса. Как рассказала ИА «Высота 102» Вера Сергеевна Сизова, она переболела COVID-19 этой зимой. После выздоровления появились другие проблемы со здоровьем и ей понадобилось плановое лечение. Однако попасть в больницу оказалось делом сложным. Пенсионерке заявили, что сначала ей надо сделать прививку от коронавируса. При этом аргумент, что она недавно переболела этой инфекцией, не сработал. Но женщина настойчиво продолжила отстаивать свои конституционные права, настаивая на том, что не обязана делать прививку, и обратилась с жалобами в различные инстанции. В комитете здравоохранения Волгоградской области пенсионерке помогли и в настоящее время она проходит плановое лечение в районной больнице, избежав необходимости вакцинироваться от болезни, которую она уже перенесла. Правда, перед госпитализацией ей пришлось сдать тест на COVID-19.
Ранее заместитель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на одном из брифингов пояснял, что в российском законодательстве понятия «обязательная вакцинация» не существует. При этом чиновник сообщил о мерах, предпринятых для улучшения ситуации с вакцинацией в Волгоградской области. В частности, в облкомздраве рекомендовали главным врачам учреждений здравоохранения не допускать к работе медиков, у которых не сформирован иммунитет к COVID-19. «Это не обязательно должна быть прививка, возможно, человек переболел и получил иммунитет», - рассказывал он.
Также Николай Алимов сообщил о том, что теперь при плановой госпитализации жителям региона также будут рекомендовать сделать прививки от коронавирусной инфекции. Однако об обязательной вакцинации речи не шло. В облкомздраве подтвердили рекомендательный характер вакцинации перед плановой госпитализацией.
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