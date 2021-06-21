Расследования 21.06.2021 16:11
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21.06.2021 16:11
Виновной в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью признана 61-летняя жительница Москвы за ДТП в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ворошиловским районным судом Волгограда женщина приговорена к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с последующим запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на этот же срок. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, что в августе 2019 года москвичка за рулем "Toyota Land Cruiser Prado" сбила на пешеходном переходе в Волгограде 20-летнего мужчину и долгое время избегала общения со следователями. Об этой ситуации в ноябре 2020 года рассказала "Высота 102" в статье "Пенсионерка на "Крузаке" полгода ускользает от волгоградской полиции". Прокуратура Волгоградской области после публикации, в которой шла речь о ненадлежащем расследовании уголовного дела о ДТП, провела проверку. Благодаря предпринятым мерам координационного и надзорного характера удалось установить ее местонахождение. Также прокуратурой Волгограда внесено требование об активизации расследования уголовного дела. Участнице ДТП было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ. Дело направили для рассмотрения в суд.
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