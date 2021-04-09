Ускользающую от волгоградских силовиков пенсионерку на «Крузаке» догнали после публикации «Высоты 102»





Перед судом в Волгограде предстанет 61-летняя жительница Москвы, которая будучи за рулем "Toyota Land Cruiser Prado" летом 2019 года сбила на пешеходном переходе в Волгограде молодого мужчину и долгое время избегала общения со следователями, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Об этой ситуации информагентство подробно рассказывало в ноябре прошлого года . Прокуратура Волгоградской области после публикации, в которой шла речь о ненадлежащем расследовании уголовного дела о ДТП, провела проверку.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 20 августа 2019 года 61-летняя жительница Москвы, управляя автомашиной марки "Toyota Land Cruiser Prado", напротив дома №140 по ул. Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда совершила наезд на 20-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После допроса в качестве подозреваемой 17 марта 2020 года женщина стала уклоняться от вызовов к следователю для проведения с ее участием необходимых следственных действий. В этой связи 3 сентября 2020 года она была объявлена в розыск.

"Благодаря предпринятым прокуратурой мерам координационного и надзорного характера удалось установить ее местонахождение. Также прокуратурой Волгограда внесено требование об активизации расследования уголовного дела", - сообщила Оксана Черединина. По ее словам, 12 марта текущего года жительнице Москвы предъявлено обвинение по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Женщина уведомлена об окончании следственных действий и ознакомлена с материалами уголовного дела. Вину в инкриминируемом деянии она не признает.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Ворошиловского района Волгограда посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Материалы для рассмотрения по существу направлены в Ворошиловский районный суд. Жительнице Москвы грозит до 2 лет лишения свободы.



