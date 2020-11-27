Расследования

Пенсионерка на "Крузаке" полгода ускользает от волгоградской полиции

Расследования 27.11.2020 11:44
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27.11.2020 11:44


61-летняя Валентина Овчарова, которая будучи за рулем "Toyota Land Cruiser Prado"  20 августа 2019 года сбила на пешеходном переходе в Волгограде 17-летнего парня, умудряется уже более полугода избегать общения со следователями. В редакцию ИА "Высота 102" обратилась семья потерпевшего молодого человека. Той роковой ночью Тигран Минасян, переходивший улицу Череповецкую, получил от удара внедорожника тяжкую травму. Сейчас он продолжает лечение и не может работать по специальности. Через год Тиграну предстоит как минимум еще одна операция.

"Сын закончил железнодорожный техникум, но после этого страшного ДТП он не пройдет ни одну медкомиссию, чтобы трудиться по профессии и зарабатывать на жизнь. У нас скромная многодетная семья и нам непонятно такое отношение. Почему виновница аварии до сих пор не понесла никакой ответственности? Мы уже отчаялись добиться справедливости. Ладно еще, если бы это было какое-то сложное дело. Доследственная проверка проведена, все обстоятельства установлены, проведены медицинские экспертизы. Эта водитель - особенная какая-то что-ли? А если бы сбили родственика полицейского, также бы относились к расследованию?", - мама Тиграна не может сдержать слез. Так как ход расследования уголовного дела, возбужденного еще в начале марта, тормозится, семья Минасян не может даже закрыть вопрос с получением страховки, не говоря уже о компенсации морального вреда.

В ГУ МВД по Волгоградской области, куда ИА "Высота 102" обратилось за комментарием, пояснили следующее: "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, были изучены все обстоятельства и причины совершенного ночью 20 августа 2019 года дорожно-транспортного происшествия в Ворошиловском районе.  
В настоящее время, учитывая, что подозреваемая, ранее находившаяся под подпиской о невыезде, скрылась от органов предварительного следствия, она объявлена в федеральный розыск. После установления ее местонахождения и доставления в орган предварительного следствия, по уголовному делу будет завершен весь необходимый объем следственных действий". 
Межде тем, семья потерпевшего Тиграна Минасяна подозревает, что в следственном отделе № 5 следственного управления МВД России по городу Волгограду прекрасно знают, где находится неуловимая пенсионерка Овчарова. "Мы уже обращались с жалобами на волокиту в ГСУ ГУ МВД и региональную прокуратуру, но все остается как есть - то следователь в отпуске, то дело передано другому следователю, о процессуальных действиях и ходе расследования уголовного дела потерпевший не извещается. При этом всем причастным к этой истории известно, что Валентина Анатольевна Овчарова находится в Москве и даже дерзко шлет в электронном виде жалобы на орган следствия. Найти женщину при современных возможностях полиции не составляет труда",- семья Минасян очень надеется, что дело в ближайшее время все-таки дойдет до суда и никакой коррупционной составляющей или халатного отношения в действиях правоохранителей нет. "Мы просто хотим, чтобы не нарушались права и принцип неотвратимости наказания". 



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